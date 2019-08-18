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أسباب الألم المستمر على الجانب الأيسر من البطن.. منها عسر الهضم

الأحد، 18 أغسطس 2019 02:00 ص
أسباب الألم المستمر على الجانب الأيسر من البطن.. منها عسر الهضم الم البطن - ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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الشعور بالألم في أجزاء مختلفة من المعدة قد يكون له معان مختلفة، فوفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" لا يعتبر ألم في البطن الجانب الأيسر من الآلام الطبيعية، حيث تحيط العديد من الأعضاء بالجانب الأيسر من البطن، وهذه الآلأم تعني أنه قد تكون هناك مشاكل صحية محيطة بتلك الأعضاء.
                   

أسباب الألم المستمر على الجانب الأيسر من البطن

 

أسباب_ألم_أسفل_البطن
أسباب_ألم_أسفل_البطن

مشاكل في المعدة

التهاب المعدة مشكلة ناجمة عن التهاب في بطانة المعدة وهو أمر شائع لدى الأشخاص الذين يشربون الكثير من الكحول الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى القرحة.

مشاكل عسر الهضم

قد يكون عسر الهضم السبب الرئيسى لآلام البطن بسبب تهيج المعدة والانتفاخ والحموضة. في معظم الحالات ، تسبب مشكلة عسر الهضم ألمًا على الجانب الأيسر من المعدة، الأمر الذى يحتم ضرورة تجنب الوجبات الثقيلة والمقلية وشرب الكثير من الماء .
 

حصوات الكلى أو المعدة

في حالات حصوات الكلى أو المعدة، يمكن أن تحدث نوبات مفاجئة من الألم على الجانب الأيسر من البطن.
 

خطر سرطان المعدة

في بعض الأحيان يمكن أن يكون ألم المعدة نتيجة لسرطان المعدة، وعلى الرغم من أن السرطانات لا تظهر أي علامات أو أعراض كبيرة، إلا أن السرطان في المعدة في مراحله الأخيرة يمكن أن يظهر علامات مثل استمرار ألم المعدة.
 
 

الم المعدة

الجانب الأيسر للمعدة

حصوات الكلى

سرطان المعدة

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