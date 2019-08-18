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أخبار × 24 ساعة.. 124 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثانى

الأحد، 18 أغسطس 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. 124 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثانى امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
إعداد – وائل ربيعى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

التعليم العالى: 40 ألف طالب وطالبة سجلوا فى تنسيق الشهادات الفنية

 

جامعة القاهرة تغرد منفردة بين الـ 400 جامعة الأولى عالميًا.. تتقدم 100 مركز بأقوى تصنيف عالمى للجامعات.. أقرب جامعة مصرية لها بعد 400 مركز.. و"الخشت": تقدمنا بتصنيف شنغهاى لم يأتِ عبثًا

 

الصحة ترفع درجة الاستعداد بالحجر الصحى فى الموانئ والمطارات لاستقبال الحجاج

 

التموين: استمرار الأوكازيون الصيفى حتى 26 أغسطس

 

"التضامن": استمرار عودة حجاج الجمعيات من الأراضى المقدسة حتى 30 أغسطس

 

اليوم.. 124 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثانى

 

124 ألف طالب يؤدون امتحان الدور الثانى للثانوية العامة فى 275 لجنة سير على مستوى الجمهورية.. مصادر تعليمية: الأسئلة ستكون واضحة وفى مستوى اختبارات الدور الأول.. و"التعليم" تحذر الطلاب من محاولات الغش

 

بعد مرور 59 عاما على إنشائه.. السد العالى مازال شبابا و"الرى" تجرى أعمالا لتطويره

 

تعرف على محور كلابشة الجديد بأسوان وموعد انتهاء تنفيذه × 8 معلومات

 

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

 

امسك غشاش.. كيف تواجه الحكومة اللقاحات البيطرية المضروبة × 10 معلومة

 

الزراعة: تنمية البحيرات والمسطحات بـ3 أنواع بلطى لزيادة المخزون السمكى                                                      

 


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