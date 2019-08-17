300 سائح عالقون فى متنزه أمريكى بعد انهيارات أرضية وسقوط أمطار

كتب: أحمد علوى

علق نحو 300 سائح داخل متنزه وطنى فى ولاية ألاسكا الأمريكية ، بسبب انهيارات أرضية ناجمة عن هطول غزير للأمطار.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس، اليوم السبت، عن السلطات فى متنزه "دينالى ناشيونال بارك اند بريزيرف"، أن مياه الأمطار تسببت أيضا فى إغلاق الطريق الوحيد المؤدى إلى ذلك المتنزه بداية من مساء الجمعة.

وقال بول أوليج، المسؤول الإعلامى بالمتنزه، إنه يتم العمل على توفير ممر لإجلاء السائحين العالقين بحلول مساء السبت.

وأصدرت السلطات فى ألاسكا تحذيرات للسلكان فى عدة مدن من إمكانية حدوث فيضانات، بسبب ارتفاع منسوب المجارى المائية جراء الهطول الغزير للأمطار خلال الأيام القلائل الماضية.

وأعلنت هيئة سكك حديد ألاسكا امس الجمعة أنها علقت بعض خدماتها بسبب ارتفاع منسوب المياه فى نهر نينانا، حسب المصدر نفسه.

وتم تعليق خدمة نقل الركاب والشحن عبر المنطقة المتضررة من الأمطار حتى وقت متأخر من يوم الاثنين على أقرب تقدير، حسبما ذكرت السكك الحديدية فى بيان.