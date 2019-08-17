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وفد من بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام.. صور

السبت، 17 أغسطس 2019 05:53 م
وفد من بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام.. صور وفد من بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومي للأورام
وائل ربيعى

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زار أعضاء لجنة الطوارئ التنفيذية ببيت العائلة المصرية المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، اليوم السبت، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

 

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطى عباس  المنسق العام لبيت العائلة المصري أن وفد بيت العائلة المصرى يهدف من زيارته للمعهد القومي للأورام التأكيد على تضامن الشعب المصري كله ومساندة المرضى وتقديم الشكر والتحية لجميع العاملين بالمعهد.

 

 

بدوره، قال جرجس صالح عضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرى إن هذه الزيارة تؤكد دعم المجتمع المصرى للمعهد القومى للأورام وتقديم لمسة وفاء للمرضى وجميع العاملين بالمعهد والأطقم الطبية الذين يبذلون أقصى جهد من أجل خدمة جميع المرضى.

 

وأضاف أن بيت العائلة المصري يحرص دائما على تقديم الدعم لكافة المؤسسات المصرية التى تخدم المواطن، لافتا إلى أن قداسة البابا تواضروس الثانى سيقدم مساهمة مالية لدعم المعهد القومى للأورام.

 

 

وقدم الوفد الممثل لبيت العائلة المصرية مجموعة من الهدايا التذكارية للمرضى الذين يتلقون كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية، كما أشادوا بالجهود الطبية المبذولة من قبل الأطقم الطبية وإدارة المعهد برئاسة الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد.

 

ضم وفد بيت العائلة المصرية فضيلة الدكتور محمد عبد العاطي عباس المنسق العام لبيت العائلة المصري وأعضاء لجنة الطوارئ  الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامى للدعوة والإعلام الدينى، والأب رفيق جريش مقرر لجنة الإعلام ببيت العائلة، وجرجس صالح مقرر لجنة الطوارئ ببيت العائلة والأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والدكتورة هبة سعد المقرر المساعد للجنة الطوارئ والمستشار فيكتور فاروق مدير عام هيئة الأوقاف القبطية والدكتور جمال محمد ابو زيد مدير المجلس الوطنى للتدريب والإنماء البشرى والدكتور جون فهيم عضو اللجنة والدكتورة منار حافظ الأستاذة بكلية البنات جامعة عين شمس، كما شارك فى الزيارة الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى الأسبق عضو المجلس القومى للمرأة.

وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (1)
وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (1)

 

وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (2)
وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (2)

وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (3)

وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (3)

وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (4)

وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (4)

 

وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (5)
وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (5)

وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (6)

وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (6)

وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (7)

وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (7)

 

وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (8)
وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (8)

وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (9)

وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (9)

 

وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (10)
وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (10)

 

وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (11)
وفد بيت العائلة المصرية يزور المعهد القومى للأورام (11)

بيت العائلة المصرية

المعهد القومى للاورام

جامعة القاهرة

شيخ الازهر

البابا تواضروس

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