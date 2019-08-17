"مياه القليوبية" تكشف بالأرقام حجم مشروعات المياه والصرف التى دخلت الخدمة

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن دخول عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجديدة لخدمة المواطنين فى قرى ومدن محافظة القليوبية.

وأكد مجاهد، على الانتهاء من توسعات محطة مياه شبين القناطر بتكلفة 115 مليون جنيه لزيادة كمية المياه المرشحة المنتجة لتغطية قرى ومدينة شبين القناطر.

كما تم الانتهاء من أعمال محطة معالجة الصرف الصحى بالقلزم بمدينة شبين القناطر لخدمة قرى ( القلزم–طحوريا –كفر طحوريا–عرب الغديرى-الاحراز-الحسانية) بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه لتغطية تلك القرى بخدمة الصرف الصحى.

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد، أنه جارى الانتهاء من محطة رفع الصرف الصحى بقرية الناصرية بمدينة طوخ بتكلفة قدرها 23 مليون جنيه وجارى الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية وإطلاق التيار الكهربى وجارى أعمال استلام مشروع الصرف الصحى بعزبة علاء الدين التابعة لقرية الدير بمركز طوخ.

وأشار أنه تم استلام محطات الصرف الصحى بقرى كوم أشفين بمركز قليوب وجمجرة بمركز بنها كما تم استلام محطة رفع الصرف الصحى بعزبة الشيمى وكذلك استلام محطتى معالجة الصرف الصحى بقرية شبرا شهاب بمركز القناطر الخيرية ومحطة المعالجة بقرية طنان مركز قليوب، كما تم استلام محطة مياه كفر حمزة (معالجة حديد ومنجنيز).

وأكد مجاهد أنه فى إطار تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب بقيمة 48 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات وشبكات الصرف الصحى بقيمة 62 مليون جنيه وذلك خلال العام المالى 2018/2019.

وإستكمالًا للمخطط العام للإحلال والتجديد خلال العام المالى 2019/2020 تم وضع خطة مقترحة لمشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 36.5 مليون جنيه، كما تم وضع خطة مقترحة لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحى بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 53.5 مليون جنيه وجارى الان أعمال الطرح والترسية لتلك المشروعات.

وأفاد رئيس شركة مياه القليوبية أنه فى إطار تطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة حصلت مؤخرًا محطتى معالجة الصرف الصحى بكفر مويس ومحطة معالجة سرياقوس على الشهادة الدولية ‪TSM الادارة الفنية المستدامة بعد التأكد من تطبيق وتوافق جميع مراحل التشغيل والمتطلبات الفنية المستدامة لمحطات الصرف الصحى وكذا اشتراطات السلامة والصحة المهنية وجودة المعامل وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل المحطة.

وأوضح مجاهد، أنه قد تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بقرى ومدن المحافظة وذلك للحفاظ على مقدرات ومكتسبات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى قامت الشركة بإعداد قوافل توعوية وأنشطة مختلفة وذلك بهدف ترسيخ مبادئ ترشيد مياه الشرب والاستخدام الامثل لخدمة الصرف الصحى.

وفى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم القرى والنجوع والمناطق العشوائية قامت الشركة بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية والوحدة المحلية لمجلس مدينة بنها بتنفيذ عدد من الأنشطة بقرية كفر فرسيس بمركز بنها حيث قامت بتركيب القطع الموفرة بمساجد القرية والمدارس ومركز الشباب وذلك للحفاظ على مياه الشرب، كما قامت الشركة بصيانة محابس خطوط مياه الشرب بالقرية وتركيب محبس غسيل اضافى وذلك بهدف رفع كفاءة الشبكات بالقرية، كما قامت الشركة بإجراء غسيل اضافى لشبكات المياه بالقرية ورفع عينات من مناطق عديدة بالقرية للتأكد من سلامة وجودة المياه بها، وعقدت عددًا من اللقاءات والندوات بالقرية لحث المواطنين على ضرورة الحفاظ على مياه الشرب.

وأشار المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه فى إطار رفع الروح المعنوية للعاملين بالشركة تم تكريم عدد من العاملين المثاليين على مستوى أفرع وقطاعات الشركة كما تم تكريم عدد من العاملين وأبنائهم فى مسابقة حفظ القرآن الكريم.