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مقتل وإصابة 42 مُسلحًا من طالبان فى اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانى

السبت، 17 أغسطس 2019 05:13 م
مقتل وإصابة 42 مُسلحًا من طالبان فى اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانى عناصر من الجيش الأفغانى
كابول /أ ش أ/

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أعلن الجيش الأفغانى، اليوم السبت، مقتل وإصابة 42 مُسلحًا من حركة طالبان جراء اشتباكات وقعت فى إقليم بلخ شمالى أفغانستان.

وذكر البيان، الذى أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، أن القوات الأمنية اشتبكت مع مٌسلحى طالبان فى أحد أحياء الإقليم الشمالي، ما أسفر عن مقتل 35 مُسلحًا وإصابة 7 آخرين.

وأضاف أن القوات الجوية الأفغانية أمدت قوات الأمن بالدعم الجوى خلال اشتباكهم مع عناصر طالبان.. مُشيرًا إلى أنه تم اكتشاف وتدمير كمية هائلة من الأسلحة والذخائر خلال تنفيذ العملية.

ويُعتبر إقليم بلخ من الإقاليم، التى تنشط فيها العناصر المُسلحة لطالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات، التى تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية فى البلاد.

 


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