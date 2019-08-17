مقتل ثلاثة مسلحين من طالبان وسط أفغانستان

كابول (أ ش أ)

لقى ثلاثة من مسلحى حركة طالبان، مصرعهم فى عملية للقوات الخاصة الأفغانية بإقليم لوجار وسط أفغانستان.

وذكر مسئولون عسكريون، فى تصريحات اليوم السبت، لوكالة أنباء خامة برس الأفغانية، أن القوات الخاصة قامت بعملية مداهمة فى أحد أحياء إقليم لوجار، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين، وتدمير مخبأ صغير للأسلحة خلال تنفيذ العملية.

وأشاروا أيضًا إلى أنه تم تدمير مخبأ للأسلحة، خلال عملية أخرى نفذتها القوات الخاصة بإقليم هلمند جنوبى أفغانستان.

ويعد إقليمى هلمند ولوجار من الأقاليم التى تنشط فيها عناصر حركة طالبان، حيث تشن العديد من الهجمات، التى تستهدف من خلالها المؤسسات الأمنية والحكومية فى البلاد.