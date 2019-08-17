مصل روسى جديد للقضاء على الإيبولا فى الكونغو قريبا

أ ش أ

أعلن بيان للهيئة الفيدرالية للإشراف على حماية المستهلك الروسية "روسبوتربنادزور" أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ستحصل قريبا على مصل روسى جديد اطلق عليه اسم "ابيفياك ايولا" للقضاء على وباء الايبولا الذى أودى بحياة آلاف الاشخاص منذ بداية ظهوره فى أغسطس من العام الماضى.

وأوضح البيان أنه تم طرح المصل الروسي الجديد خلال مؤتمر حول الإيبولا استضافته العاصمة الروسية موسكو بحضور ممثلين من عدد من الشركات وخبراء منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالإضافة إلى عدد من خبراء الهيئة الروسية.

وأوضحت الهيئة أن المصل الجديد سهل الحفظ والنقل والاستخدام وأنه يقوى المناعة وأثبت فعاليته فى القضاء على هذا الوباء القاتل، كما أنه آمن وليست له آثار جانبية..مشيرة إلى أنها بصدد بحث عمليات تسليم المصل بكميات كبيرة ومن ثم استخدامه على الاراضى الكونغولية للقضاء نهائيا على الايبولا.

يذكر أن الايبولا انتشر فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مطلع أغسطس من العام الماضى متسببا فى وفاة ما يزيد على 1800 شخص حتى الآن.