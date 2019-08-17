مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

لقيت ربة منزل وشقيقها وطفلها حديث الولادة مصرعهم واصيبت شقيقتها وشخص اخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة باريس بالقرب من نقطة البرمودي وجري نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وجثث المتوفين الي مشرحة المستشفى.

ورد إخطار أمني إلى اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة باريس مما اسفر عن مصرع فاطمة جبر يوسف 27 سنة وطفلها حديث الولادة بدون اسم وشقيقها ممدوح 50 سنة كما اصيبت شقيقتها جمالات 40 سنة، وآخر يدعي عزت عبد الرشيد محمد وجرى نقلهما إلي مستشفى الخارجة العام، وجاري تحرير محضر بالحادث وإحالته الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.