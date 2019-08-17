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مصرع فكهانى على يد مسجل خطر لخلافات بينهما فى بنها

السبت، 17 أغسطس 2019 09:55 م
مصرع فكهانى على يد مسجل خطر لخلافات بينهما فى بنها جثة - أرشيفية

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لقى فكهانى بقرية جمجمرة الجديدة التابعة لمركز بنها مصرعه على يد مسجل خطر، إثر إصابته بطلقات نارية اطلقها صوبه القاتل فأرداه قتيلا وفر هاربا، وذلك لخلافات قديمة بينهما .

كان مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز تلقى بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها بمصرع فكهانى يدعى "خالد" بالقرية سالفة الذكر على يد مسجل خطر إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات سابقة فأطلق المسجل الرصاص من سلاحا بحوزته فسقط المجنى عليه غارقا فى دمائه وتوفى فى الحال

وكشفت تحريات المباحث الجنائية حضور عبدالله .م وشهرته أورما "مسجل خطر" إلى الكوبرى بصحبة آخرين حيث مكان جلوس المجنى عليه بعربة لبيع الفاكهة لوجود خلافات بينهما فقابله ونشبت بينهما مشادة كلامية فقام المتهم بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائى، ما أصاب الفكهانى بعدة طلقات أدت إلى وفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى قررت ندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة ضبط وإحضار المتهم.

 


القليوبية

مديرية امن القليوبية

مقتل فكهانى

مسجل خطر

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