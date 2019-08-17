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مدير شركة عالمية: الرئيس قام بما لم يتمكن أحد به فى تاريخ الزراعة و الإنسانية

السبت، 17 أغسطس 2019 08:36 م
مدير شركة عالمية: الرئيس قام بما لم يتمكن أحد به فى تاريخ الزراعة و الإنسانية خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعيه
كتب زكى القاضى

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أكد خوسيه أنطونيو مورالس مدير عام شركة روفيبا الأسبانية، أنه خلال مسيرته المهنية رأى الكثير من الرسائل والوعود فى العديد من البلدان التى لم تصبح حقيقية، لكن فى مصر، فقد قام الرئيس السيسى بثورة تكنولوجية و زراعية و دولية حقيقية فى أقل من 3 سنوات.
 
وأوضح مدير الشركة العالمية، خلال كلمته اليوم بحفل افتتاح الصوب الزراعية، بحضور الرئيس السيسى، أنه على حد علمه ، لم يتمكن أحد فى تاريخ الزراعة و الإنسانية من القيام بذلك ، قائلا: "شكراً لك لأنك مهندس هذه المعجزة حقاً شكراً جزيلاً".
 
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد شهد اليوم، افتتاح المرحلة الثانية من المشروع القومى للصوب الزراعية، والذى يعد أحد أهم المشاريع القومية فى مجال الزراعات المحمية والصوب الزراعية، ويأتى تأكيداً على مواصلة مسيرة العطاء وتطوير الاستثمارات الزراعية بأرقى المعايير الدولية.
 

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