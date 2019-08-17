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ما هى المرحلة الرابعة من سرطان العظام وكيف يتم تشخيصها

السبت، 17 أغسطس 2019 06:00 ص
ما هى المرحلة الرابعة من سرطان العظام وكيف يتم تشخيصها سرطان العظام-صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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يشخص سنويا الآلاف بسرطان العظام، وتسمى الأورام الخبيثة المحصورة في العظام بسرطان العظام الأساسي، وعندما تنتشر إلى الأعضاء الأخرى تكون قد وصلت إلى المرحلة 4 من السرطان.
 
وفقا لتقرير موقع منظمة "cancer" تم تصنيف أنواع مختلفة من سرطان العظام اعتمادًا على جزء العظم الذي يحدث فيه  الورم، بعضها يشمل الأورام الليفية العظمية ، وساركوما العظم .

اعراض سرطان العظام

يصعب التنبؤ بمرحلة تشخيص سرطان العظم من المرحلة 4 ، لكننا قد نوضح الأعراض التالية:
 
ـ يمكن رؤية أورام بأحجام مختلفة بعضها يزيد عن ٥ سنتيمترات.
ـ تأثر الغدد الليمفاوية بالخلايا السرطانية.
ـ انتشار السرطان إلى الأعضاء الأخرى ، والتي يشار إليها باسم السرطان الثانوي.
ـ ألم وتورم في العظام والمفاصل مما يؤدي إلى فقدان الحركة.
ـ القابلية للكسور ، فقدان الوزن ، التعب ، الحمى والتعرق.
 
والمرحلة 4 من تشخيص سرطان العظام تحسنت بشكل ملحوظ بسبب التقدم في العلاج الكيميائي واكتشاف أدوية جديدة تكافح السرطان.
 
 

كيفية تشخيص سرطان العظام فى المرحلة ٤

 

على الرغم من أن معلومات التدريج الدقيقة غير متوفرة لحوالي 8 ٪ من إجمالي حالات سرطان العظام التي تم تشخيصها ، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لهذه الحالات هو حوالي 63 ٪.
 
تشخيص سرطان العظام في المرحلة 4 يعتمد على طبيعة السرطان ومدى انتشاره إلى الأعضاء الأخرى في الجسم، ويعاني المريض من ألم شديد، وتضخم العظام والمفاصل العظمية، وتحدث كسور بسهولة، مما يجعل الشخص غير نشط.
 
 

اعراض سرطان العظام

تشخيص سرطان العظام

غدد ليمفاوية

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