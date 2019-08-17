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لو أسنانك تالفة.. علاج جديد لها بالخلايا الجذعية تعرف عليه

السبت، 17 أغسطس 2019 02:00 ص
لو أسنانك تالفة.. علاج جديد لها بالخلايا الجذعية تعرف عليه الأسنان - صورة أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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غالبًا ما يكون إصلاح الأسنان التالفة باهظ الثمن، ويتطلب الكثير من العناية والاحتياطات، ولكن مؤخرا كشفت دراسة نشرت فى مجلة Nature Conservation عن طريقة جديدة لإصلاح الأسنان باستخدام الخلايا الجذعية، حيث يمكن اعتبار هذا الاكتشاف حلاً فعالا لتلف الأسنان.

أعراض تلف الأسنان

يمكن أن تتسبب الإصابات والتجويف وأسباب أخرى فى تلف الأسنان، وقد تظهر بعض العلامات والأعراض مثل:
 
- حساسية الأسنان.
- وجع الأسنان.
- وجود ثقوب وحفر واضحة.
- ألم معتدل أو شديد أثناء الأكل والشرب.
- تحول لون الأسنان إلى البنى أو الأسود.

أسباب تسوس الأسنان

يحدث تسوس الأسنان ببطء، بدءًا من فقدان المعادن في الأسنان إلى تلف الأسنان بأكملها المعروفة باسم التجويف، ويحدث التجويف بسبب تراكم بقايا الطعام فى الأسنان أو استهلاك السكر، ويحدث تجويف وتسوس الأسنان لأسباب مختلفة، منها:
 
- سوء نظافة الفم.
- جفاف الفم.
- الإفراط فى تناول السكر.
- بعض المشاكل الطبية يمكن أن تسهم أيضا فى تسوس الأسنان.
 
الاسنان
الاسنان

الخلايا الجذعية لعلاج الأسنان

الخلايا الجذعية لديها القدرة على التطور إلى العديد من الخلايا المختلفة فى الجسم، حيث يستهدف العلاج بالخلايا الجذعية خلية أو نسيجًا جذريًا محددًا ويساعد فى إصلاح الخلايا والأنسجة التالفة.
 
ووجد فريق من الباحثين، وفقا لتقرير المجلة، آلية يمكن أن تساعد فى تقديم حل لإصلاح الأسنان، واكتشفت الدراسة أن مجموعة جديدة من الخلايا الجذعية الوسيطة (التى تصنع أنسجة العضلات والعظام)، يمكن أن تسهم فى تكوين عاج الأسنان (وهى الأنسجة الصلبة التى تغطى الجسم الرئيسى للأسنان).
 
بوجود جين معين يعزز تنشيط الخلايا الجذعية وتجديد الأنسجة مما يؤدى إلى شفاء الأسنان، ستساعد هذه الآلية فى توفير حل جديد لتلف الأسنان، ولكن أوضحت الدراسة أن هناك حاجة لدراسة هذه الطريقة أكثر من ذلك بقليل للحصول على مدة العلاج والجرعة المناسبة فى البشر، حيث أجريت هذه الدراسة على الفئران، وهذا لن يساعد فقط فى تقليل تكلفة علاج إصلاح الأسنان ولكن يمكن أن يقلل أيضًا من الألم والمضاعفات أثناء عملية إصلاح الأسنان.

تلف الأسنان

العلاج بالخلايا الجذعية

تسوس الأسنان

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