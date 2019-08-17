كنيسة مرمونية بولاية أمريكية تنصح الشباب بتجنب إغراءات القهوة ومشتقاتها

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن كنيسة المورمون فى ولاية يوتا الأمريكية، جددت تحذيرات لأعضائها الشباب بأنه لا توجد منطقة رمادية عندما يتعلق الأمر بإغراءات القهوة – ونصحتهم بعدم شربها.

ويحذر دليل رسمى فى عدد أغسطس من مجلة الشباب الخاصة بكنيسة "يسوع المسيح" المرمونية: "كلمة القهوة ليست دائمًا فى اسم مشروبات القهوة. لذا، قبل أن تجرب ما تعتقد أنه مجرد نكهة ميلك شيك جديدة، إليك بعض القواعد الأساسية: واحد، إذا كنت فى مقهى (أو أى متجر آخر معروف بقهوته المميزة)، ربما يكون المشروب الذى تطلبه يحتوى على بعض القهوة، لذلك لا تشترى المشروبات أبدًا فى المقاهى أو اسأل دائمًا عما إذا كانت المشروبات تحتوى على القهوة ".

تأتى هذه التحذيرات فى الوقت الذى أعلنت فيه شركة ستاربكس عن خطط لافتتاح أول متجر مستقل لها بالقرب من جامعة بريجهام يونج المملوكة للكنيسة فى مدينة برمو، يوتا، التى يكثر بها أبناء الطائفة المورمونية.

ووجدت دراسة استقصائية لعام 2016 أن أربعة من كل 10 أعضاء نشطين فى الكنيسة تقل أعمارهم عن 51 سنة شربوا القهوة خلال الأشهر الستة السابقة.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" أن دخول المقاهى كان يعتبر من المحرمات تقريبًا بالنسبة للأجيال السابقة، كما يقول علماء الدين.

ويبدو أن التوقعات بأن الكنيسة قد تخفف قواعدها - المعروفة باسم كلمة الحكمة – لأن أعضاء الكنيسة الشباب معتادون على أماكن مثل ستاربكس، كانت فى غير محلها.

وأضاف الدليل الإرشادى فى مجلة عدد أغسطس: "المشروبات التى تحتوى على أسماء تتضمن لفظ كافيه أو موكا أو لاتيه أو إسبريسو أو أى شيء ينتهى بـ"تشينو"- عادة ما تحتوى على قهوة فيها وتعارض كلمة الحكمة".

ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة "الإندبندنت" إن كنيسة يسوع المسيح لقديسى الأيام الأخيرة تريد توضيح أن السجائر الإلكترونية والشاى الأخضر ومشروبات القهوة الفاخرة محظورة بموجب قواعد الدين المنظمة للغذاء، والتى تهدف إلى منع الأعضاء من استهلاك المواد غير الصحية.

وأشار قادة المورمون إلى مقال فى مجلة New Era الشبابية التى ذكّرت القراء بأن كلمة الحكمة تحظر "المشروبات الساخنة"، والتى يُفهم أنها تعنى الشاى والقهوة، والمواد الضارة أو التى يمثل شربها عادة.

وكتبت الكنيسة أن السجائر الإلكترونية تسبب إدمانًا كبيرًا وأن "الشاى المثلج لا يزال شايا" وأى مشروب ينتهى بـ "تشينو" يحتوى على القهوة على الأرجح وينتهك القواعد.

الماريجوانا الترفيهية محظورة أيضا لكن الماريجوانا الطبية والمواد الأفيونية جيدة عند استخدامها على النحو الموصوف من قبل الطبيب.

كانت الطائفة المسيحية - المعروفة على نطاق واسع باسم كنيسة المورمون - قد قالت فى وقت سابق إنها وافقت على الماريجوانا الطبية فى ظروف معينة، لكنها فى العام الماضى عارضت مشروع قانون للماريجوانا الطبية فى ولاية يوتا.