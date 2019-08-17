فى سنة أولى ماميز.. اعرفى ازاى تتعاملى مع طفلك حديث الولادة

كتبت نهير عبد النبى

فى السنة الأولى من الأمومة تجهل الكثير من الأمهات طرق التعامل الصحيحة مع طفلها والاعتناء به من خلال التغذية السليمة والرضاعة أو طرق التعامل معه أثناء تغيير الحفاضة وحمايته من التسلخات والالتهابات، لذلك يقدم اليوم السابع نصائح للتعامل مع الاطفال فى السنة الأولى من الأمومة وفقا لما ذكره موقع livingandloving وهى:

1: فى الأيام الاولى بعد الولادة يجب الاهتمام بسرة الطفل وتنظيفها دائما بالمحلول الذى يصفه الطبيب مع التغيير على السرة مرتين فى اليوم.

2:الاهتمام بالرضاعة الطبيعية، حيث اثبتت الدراسات والأبحاث أن حليب الام يحتوى على جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تغذية الطفل ونموه بشكل صحى وحمايته من الامراض والفيروسات.



حديثى الولادة

3:يجب الاهتمام بتغيير الحفاضة للطفل باستمرار حتى لا يتعرض للتسلخات والالتهابات، مع وضع كريم مضاد للالتهاب وبودرة التلج.

4:الطفل حديث الولادة غير مؤهل للعب معه بعنف فلا تحمليه بعنف أو رفعه للأعلى على سبيل اللعب معه، تعاملى معه برفق وهدوء حتى لا تسببى له مشاكل فى العضلات تؤثر على نموه.

5: احمى طفلك من الفيروسات والعدوى ولا تسمحين لأى أحد تقبيله من الفم حتى لا يتعرض للأمراض.