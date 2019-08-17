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غارة جوية تقتل 8 مسلحين من طالبان بجنوب أفغانستان

السبت، 17 أغسطس 2019 12:07 م
غارة جوية تقتل 8 مسلحين من طالبان بجنوب أفغانستان طالبان
أ ش أ

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نفذت القوات الأفغانية غارة جوية على منطقة خاكريز فى إقليم قندهار بجنوب البلاد أسفرت عن مقتل 8 من مقاتلى طالبان على الأقل، فيما قامت القوات الخاصة بعملية فى منطقة نيش ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة تابعا لطالبان أيضا.
أذاعت النبأ وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية نقلا عن مصادر عسكرية مطلعة اليوم /السبت/. 
ولم تعلق حركة طالبان على هذه العمليات حتى الآن، فيما يشهد الوضع الأمني في إقليم قندهار تراجعًا حادًا خلال الأشهر الأخيرة.
وتقوم القوات الأفغانية بشكل روتيني بعمليات لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في هذا الإقليم.


أفغانستان

طالبان

إقليم قندهار

حركة طالبان

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