سوبر كورة
Ads
السبت، 17 أغسطس 2019 07:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

عصير البقدونس.. وقاية من الأمراض المزمنة وطارد للسموم

السبت، 17 أغسطس 2019 07:00 ص
عصير البقدونس.. وقاية من الأمراض المزمنة وطارد للسموم البقدونس-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر البقدونس واحد من الخضراوات الشهيرة التى تدخل فى إعداد الأكلات المختلفة، كما تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحمى الجسم من الأمراض والعدوى.

ووفقا لما ذكره موقع health يحتوى عصير البقدونس على بعض الخصائص التى تعزز صحة الجسم ومن فوائده:

عصير البقدونس
عصير البقدونس

 

1:يحتوى عصير البقدونس على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض.

2:أثبتت بعض الابحاث والدراسات أن تناول عصير البقدونس يحمى من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة ومنها مرض السكر والقلب والسرطان.

3:يحافظ على صحة الكلى ويحميها من الحصوات والرواسب التى تتعرض لها، كما أنه يحتوى على بعض الخصائص والفيتامينات التى تساعد على تنظيف الكلى وطرد السموم منها.

4:يحتوى عصير البقدونس على فيتامين ج  وفيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة ونضارة البشرة وتحميها من التجاعيد والبقع الداكنة وحب الشباب.

5:يحافظ على صحة العضلات والمفاصل ويحميها من هشاشة العظام والكسر.


البقدونس

عصير البقدونس

فوائد عصير البقدونس

عصير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ملخص وأهداف مباراة أستون فيلا ضد بورنموث.. أكى يحرم تريزيجيه من هدف

ملخص وأهداف مباراة أستون فيلا ضد بورنموث.. أكى يحرم تريزيجيه من هدف

بوكى جاء من بلد التليفون نوكيا ليصبح هداف الدوري الإنجليزي فى 180 دقيقة.. فيديو

بوكى جاء من بلد التليفون نوكيا ليصبح هداف الدوري الإنجليزي فى 180 دقيقة.. فيديو

ملخص وأهداف مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول

ملخص وأهداف مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول

"تحيا مصر" بالطفرة الكبيرة بمشروعات الصوب فى كاريكاتير اليوم السابع

"تحيا مصر" بالطفرة الكبيرة بمشروعات الصوب فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. الرئيس السيسي يعين الفريق أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس

موجز 6.. الرئيس السيسي يعين الفريق أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو يظهر فى عرض مسرحى لـ Tarantina.. صور

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو يظهر فى عرض مسرحى لـ Tarantina.. صور

صور.. جيهان نصر تظهر مع أبنائها بعد غياب فى عرض مسرحية "الملك لير"

صور.. جيهان نصر تظهر مع أبنائها بعد غياب فى عرض مسرحية "الملك لير"

غموض حول إصابة العشرات بمرض مرتبط بالسجائر الإلكترونية بـ14 ولاية أمريكية

غموض حول إصابة العشرات بمرض مرتبط بالسجائر الإلكترونية بـ14 ولاية أمريكية

على طريقة البريميرليج.. اتحاد الكرة يسمح للحكام بإشهار بطاقات للمدربين

على طريقة البريميرليج.. اتحاد الكرة يسمح للحكام بإشهار بطاقات للمدربين

الإندبندنت: يوليو 2019 الشهر الأكثر سخونة فى تاريخ البشر على كوكب الأرض

الإندبندنت: يوليو 2019 الشهر الأكثر سخونة فى تاريخ البشر على كوكب الأرض

حبس الفنان أحمد فاروق الفيشاوى شهرا لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا"

حبس الفنان أحمد فاروق الفيشاوى شهرا لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا"

صور وفيديو.. بعد تكليفات الرئيس بسرعة إنجاز محور المحمودية.. قصة مسجد وضريح وجمعية عطلوا تنفيذ محور المحمودية بالإسكندرية ..ضريح أبو الإخلاص الزرقانى يقع وسط الطريق..وشيخ الطرق الصوفية:لا مانع من نقله لمكان آخر

صور وفيديو.. بعد تكليفات الرئيس بسرعة إنجاز محور المحمودية.. قصة مسجد وضريح وجمعية عطلوا تنفيذ محور المحمودية بالإسكندرية ..ضريح أبو الإخلاص الزرقانى يقع وسط الطريق..وشيخ الطرق الصوفية:لا مانع من نقله لمكان آخر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة