صور.. دار القديس جيروم لتثقيف الشباب الكاثوليكى تختتم أنشطتها لعام 2019

كتبت سارة علام

اختتم أمس آخِر مؤتمر لدار القديس جيروم للتثقيف الكتابى للشباب والخدام وذلك بحضور الأنبا توماس عدلى مطران إيبارشية الجيزة وتوابعها، حيث قام الدار بتثقيف شباب رعية كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس أبو جبل- أسيوط بحضور راعيها الأب باسيليوس ظريف، وبمساعدة الإكليريكى وسيم وهيب.

ودار المؤتمر عن إنجيل يسوع المسيح بحسب القديس يوحنا، وقام بالتثقيف كل من: الأب بيوس راعى كنائس عزب الفيوم وسكرتير الأنبا توماس عدلي، وكذلك أعضاء دار القديس جيروم: الإكليريكى وسيم حنّا والدكتور هانى وليم.

قدّم دار القديس جيروم خدمة التثقيف الكتابى فى عام 2019 لـ 23 رعية على مستوى طائفة الأقباط الكاثوليك فى كل الإيبارشيات على مستوى جمهورية مصر العربيّة على أن يعود الدار لفتح أچندته مرة أخرى فى عام 2020.