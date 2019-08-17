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صور.. أمطار غزيرة فى تركيا وفيضانات تجتاح البازار التاريخى باسطنبول

السبت، 17 أغسطس 2019 08:08 م
صور.. أمطار غزيرة فى تركيا وفيضانات تجتاح البازار التاريخى باسطنبول الفيضانات فى اسطنبول
اسطنبول (رويترز)

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هطلت أمطار غزيرة على عدة أحياء فى اسطنبول، اليوم السبت، وغمرت المياه البازار الكبير التاريخى، فى حين قال مسؤولون إن شخصا لقى حتفه فى المدينة.

وبدأ هطول الأمطار فى وقت مبكر من اليوم على أجزاء من اسطنبول ثم اشتدت مع حلول الظهر.

أمطار-تركيا-(1)
أمطار تركيا

وأظهرت صور التقطت من أجزاء من البازار الكبير أصحاب المتاجر يخوضون فى المياه ويحاولون رفعها من داخل متاجرهم ومن الطرقات، كما تظهر اللقطات المياه تتدفق من فتحة فى جدار إلى البازار إضافة إلى بالوعة تركت مفتوحة لتصريف مياه الأمطار.

وقال المتحدث باسم مجلس بلدية اسطنبول على تويتر إنه تم العثور على جثة مشرد بمنطقة أون كابانى فى الجانب الأوروبى من المدينة مشيرا إلى أنه لقى حتفه بسبب الفيضانات.

الفيضانات تغرق البازار التاريخى
الفيضانات تغرق البازار التاريخى

وقال مركز تنسيق مواجهة الكوارث فى مجلس بلدية اسطنبول، إن المياه غمرت عدة طرق فى أنحاء المدينة بينها أجزاء من الطريق الذى يمر بشواطئ حى بكركوى وجزء من أحد الطرق السريعة الرئيسية بالمدينة.

وقال المركز إن الأمطار هطلت بمعدل 114 كيلوجراما على كل متر مربع فى حى الفاتح حيث يوجد البازار الكبير وحى أون كابانى. 

الأمطار فى تركيا
الأمطار فى تركيا

 

 


تركيا

اسطنبول

البازار التاريخى

امطار غزيرة

فيضانات

فيضانات تركيا

الامطار فى تركيا

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