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شاهد.. الرئيس السيسى يزيح الستار خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية

السبت، 17 أغسطس 2019 03:12 م
شاهد.. الرئيس السيسى يزيح الستار خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب ــ محمد عبد العظيم

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إزاحة الستار عن لوحة الافتتاح الخاصة بمشروعات الصوب الزراعية داخل قاعدة محمد نجيب، حيث حرص الرئيس على مشاركة الشباب خلال الافتتاح.

وتأتى الصوب الجديدة، ضمن المشروع القومى للصوب الزراعية، الذى تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، كما يعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، ويعتمد على ترشيد استخدام المياه تتراوح من 15 إلى 20%، كما يساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتدريب عدد كبير من الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة.

 


السيسى

الرئيس السيسى

الصوب الزراعية

قاعدة محمد نجيب

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