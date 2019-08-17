سرطان الأمعاء خطر يهدد البشر فوق سن الخمسين.. تعرف على طريقة تشخيصه

كتبت هند عادل

سرطان الأمعاء هو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال والنساء خاصة الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، يتطور سرطان الأمعاء المعروف أيضًا باسم سرطان القولون والمستقيم ، من البطانة الداخلية للأمعاء وينتشر بباقى القولون.

ووفقا لتقرير لمؤسسة مكافحة السرطان الأسترالية أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات للمصابين بسرطان الأمعاء هو 69 ٪.

وتشمل أعراض سرطان الأمعاء الآتى:





- تغيير في عادات الأمعاء مع الإسهال أو الإمساك أو الشعور بالإفراغ غير المكتمل.

- حركات مستمرة فى الأمعاء الرقيقة.

- دم في البراز.

- آلام في البطن، الانتفاخ أو التشنج.

- ألم الشرج أو المستقيم.

- تكتلات في فتحة الشرج أو المستقيم.

- فقدان الوزن.

- إعياء.

- فقر الدم غير المبرر.

ويؤثر سرطان الأمعاء أو القولون والمستقيم على الأمعاء الغليظة التي تتكون من القولون و المستقيم، ولا يوجد سبب واضح لمعظم الحالات للاصابه بسرطان الأمعاء ولكن هناك أشخاص أكثر خطرا للإصابه بهذا المرض وهى الأشخاص ممن يتخطون سن الـ50، ووجود تاريخ عائلى للإصابة بالمرض،الإصابة بمرض التهاب الأمعاء أو داء كرون ، اتباع نمط حياة غير صحى.

قد يكون من الصعب تشخيص سرطان الأمعاء الدقيقة،ويجب اجراء العديد من الفحوصات المتقدمة لإكتشافه مثل الأشعه المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة السينية ،يحتمل الأمر أيضا إدخال مادة مشعة إلى جسم المريض من أجل إجراء بعض اختبارات التصوير، قد يخضع المريض أيضا لإدخال أنبوب طويل رفيع مثبتة به كاميرا إلى داخل الأمعاء لإكتشافه، وقد يصل الأمر لإجراء جراحة لتحديد موقع السرطان.