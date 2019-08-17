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رئيس وزراء اثيوبيا: الطريق إلى الديمقراطية بدأ فى السودان

السبت، 17 أغسطس 2019 04:53 م
رئيس وزراء اثيوبيا: الطريق إلى الديمقراطية بدأ فى السودان آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا
الخرطوم /أ ش أ/

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قال رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد على، "إن الطريق إلى الديمقراطية فى السودان بدأ اليوم" .. داعيا السودانيين إلى الحفاظ على السلام.

وأضاف آبى أحمد ، فى كلمته عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية فى السودان اليوم السبت وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين ، "إن هذا اليوم يعتبر يوم انتصار لنا جميعا ولجميع من عمل من أجل السودان"..مؤكدا أن إثيوبيا دعمت الانتقال السلمى للسلطة فى السودان.

وشدد رئيس وزراء إثيوبيا على ضرورة تطبيق مبادئ التحول الديمقراطى فى السودان بكل بنودها..قائلا : "إن السلام فى المستقبل سيعتمد على ما تم إنجازه اليوم".

 


رئيس وزراء اثيوبيا

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