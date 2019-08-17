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رئيس جامعة القاهرة: انتظام العمل بمعهد الأورام بعد ترميمه إثر الحادث الإرهابى

السبت، 17 أغسطس 2019 06:51 م
رئيس جامعة القاهرة: انتظام العمل بمعهد الأورام بعد ترميمه إثر الحادث الإرهابى ترميم معهد الأورام
وائل ربيعى

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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن كل أقسام المعهد القومى للأورام انتظمت فى العمل وفى استقبال المرضى إلى جانب إجراء العمليات الجراحية المختلفة، وإعادة عمل جميع الأقسام، مشيرا إلى أن ما قام به المصريون فى هذا الشأن ملحمة وطنية تُدرس للجميع. 

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أعمال إعادة ترميم المبنى الرئيسى لمعهد الأورام مستمرة إضافة إلى زيادة السعة الخاصة بالمعهد إلى 34 % من خلال استكمال الإنشاءات الخاصة بالمبنى الجنوبى لمعهد الأورام.

يأتى ذلك بعد تكاتف جميع فئات الشعب المصري الأصيل في صد الأعمال الإرهابية والوقوف بكل حزم وحسم فى وجه الإرهابيين أمثال "حسم" المتورطة فى حادث معهد الأورام الإرهابى.


جامعة القاهرة

معهد الاورام

عثمان الخشت

العمل بمعهد الاورام

اليوم السابع بلس

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