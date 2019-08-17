رئيس الوزراء يصل مطار سفنكس بعد التوقيع على وثيقة السودان الدستورية

كتبت هند مختار

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار سفنكس، عائدا من العاصمة السودانية الخرطوم، عقب مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الأفريقى، فى مراسم توقيع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التى تم التوافق عليها بين الأشقاء فى السودان، حيث وقع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعددا من كبار المسئولين الأفريقيين كشهود على هذه الوثيقة التاريخية.