دراسة: فيتامين د ينظم تدفق الدم إلى القلب ليستعيد وظيفته الطبيعية

كتبت هند عادل

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن التعرض للشمس يحمى صحة القلب لأن الجسم يحصل على ما يكفيه من فيتامين د.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MEdicalNEwsToday"، أوضح الباحثون من جامهة أوهايو أن فيتامين D3 الذى يفرزه الجسم بشكل طبيعى عندما يتعرض الجلد للشمس يمكن أن يصحح بشكل كبير الأضرار التى لحقت بنظام القلب والأوعية الدموية الناجمة عن عدة أمراض، بما فى ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكرى وتصلب الشرايين.

وأشار الباحثون إلى أن فيتامين D3 يرتبط عادة مع العظام، لكن فى السنوات الأخيرة، العديد من المرضى الذين يعانون من أزمة قلبية يعانون من نقص فيتامين D3، وهذا لا يعنى أن نقصه يسبب النوبة القلبية، لكنه يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ووجد الباحثون أن فيتامين D3 هو محفزا قويا لأكسيد النيتريك (نو)، الذى يعمل على تنظيم تدفق الدم والوقاية من تكوين الجلطات فى القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، فيتامين D3 يخفض مستوى الأكسدة فى نظام القلب والأوعية الدموية، فى حين يقلل أيضا من خطر الإصابة بأزمة قلبية.