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تعرف على الأعراض الجانبية لجلسات الكيماوى.. أشهرها تساقط الشعر

السبت، 17 أغسطس 2019 05:30 م
تعرف على الأعراض الجانبية لجلسات الكيماوى.. أشهرها تساقط الشعر مريضة سرطان-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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جلسات الكيماوى من احدى علاجات مرض السرطان بأنواعه المختلفة وعلى حسب حالة المريض يتم تحديد عدد الجلسات التى سوف يتناولها المريض، ولكن هناك بعض المضاعفات التى يتعرض لها المريض بعد جلسات الكيماوى ولكنها قد تختفى بمجرد الانتهاء من العلاج.

ووفقا لما ذكره موقع breastcancercare فأن الاثار الجانبية للعلاج الكيماوى هى:

بعد الكيماوى
بعد الكيماوى

1: الغثيان والقئ المستمر.

2:اضطراب الجهاز الهضمى وعسر الهضم والإسهال.

3:تساقط الشعر المزمن.

4: قلة الشهية وانقاص الوزن.

5:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

6:ارتفاع درجة حرارة الجسم.

7:الشعور بألم شديد فى جميع انحاء الجسم.

8:التعرض للكدمات باستمرار.

9:زيادة فرص الاصابة بالأمراض والعدوى.

10:فقر الدم.

تزول أعراض الكيماوى بمجرد وقف العلاج فلا داعى للقلق ولكن يجب الالتزام بالجرعات المحددة، ومن الممكن التخلص من هذه الاعراض اثناء العلاج من خلال بعض الادوية والعادات الغذائية والصحية التى يصفها الطبيب، مع تجنب الضغط النفسى والعصبى حتى لا تؤثر على صحة المريض وتعرضها لمضاعفات خطيرة تؤثر على صحته.

 


السرطان

جلسات الكيماوى

التعب

الكيماوى

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