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تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا

السبت، 17 أغسطس 2019 04:49 م
تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا كلابش-ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة، حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم، فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

 

وجهت النيابة للمتهمين المحبوسين بالقضية، خميس النقيب، وكارم شحاتة، وسلامه الشراكى ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

 


تجديد حبس 3 متهمين

انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة

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