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تجديد حبس متهم وشقية زوجته بالاتجار في 100 ألف دولار خارج السوق المصرفية

السبت، 17 أغسطس 2019 10:03 م
تجديد حبس متهم وشقية زوجته بالاتجار في 100 ألف دولار خارج السوق المصرفية الاتجار فى العملة ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس متهم وشقيقة زوجته 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية، بأن المتهمين قاما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام بإستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لإستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت أن حجم تعاملات المتهم خلال النصف الأول من العام 100 ألف دولار أمريكى.

 


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