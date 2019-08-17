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تجديد حبس متهم بالاتجار فى 75 ألف دولار خارج السوق المصرفية 15 يوما

السبت، 17 أغسطس 2019 09:36 م
تجديد حبس متهم بالاتجار فى 75 ألف دولار خارج السوق المصرفية 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية، بأن المتهم قام بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام بإستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لإستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت أن حجم تعاملات المتهم ، خلال النصف الأول من العام 75  ألف دولار أمريكى.

 


التحقيق مع متهم

الاموال العامة تحقق

الاتجار في العملة

الاتجار الاجنبي

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