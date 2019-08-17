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بعد تحذير FDA.. دراسة تؤكد: السجائر الإلكترونية تدمر الحمض النووى للخلايا

السبت، 17 أغسطس 2019 10:30 م
بعد تحذير FDA.. دراسة تؤكد: السجائر الإلكترونية تدمر الحمض النووى للخلايا السجائر الالكترونية
كتب بيتر إبراهيم

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حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA الأسبوع الماضى من السجائر الإكترونية بعد تسببها فى وفاة العديد من الأشخاص، وكشفت دراسة حديثة اليوم أن السجائر الإلكترونية تدمر الحمض النووى للخلايا التى تؤدى إلى السرطان.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتعريض خلايا المثانة والرئة البشرية التى تمت زراعتها فى المختبر لبخار السجائر الإلكترونية التى تم إنتاجها لتجنب المنتجات الثانوية المسرطنة فى التبغ، وفقاً لموقع صحيفة "Metro" البريطانية.

ووجدوا أن الخلايا تتحور وأصبحت سرطانية بمعدل أعلى بكثير مما كان متوقعا، كما عانت الفئران المعرضة للدخان من تلف كبير فى الحمض النووى.

وحذر فريق جامعة نيويورك من الاعتقاد السائد بأن السجائر الإلكترونية التى تحتوى على النيكوتين السائل هى بديل آمن  للسجائر العادية.

ويأتى ذلك بعد أيام فقط من رفض إدارة الغذاء والدواء FDA باعتبار السجائر الإلكترونية أصح من التبغ.

كما حذرت العديد من الدراسات من استخدام السجائر الإلكترونية، لأنها تسبب أزمات ربوية وتنفسية، كما أنها تسبب تغيرات فى الحمض النووىDNA .


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