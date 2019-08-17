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انفجار سيارة مفخخة ومقتل 15 من طالبان فى عمليات أمنية بشمال أفغانستان

السبت، 17 أغسطس 2019 12:17 م
انفجار سيارة مفخخة ومقتل 15 من طالبان فى عمليات أمنية بشمال أفغانستان القوات الأفغانية
أ ش أ

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تمكنت القوات الأفغانية، اليوم السبت، من تدمير سيارة مفخخة، والقضاء على 15 عنصرًا من حركة (طالبان) المسلحة، خلال عمليات عسكرية فى إقليم بلخ بشمال البلاد.
ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم /السبت/ عن مصادر عسكرية مطلعة قولها إن الـ15 مسلحًا قتلوا في قصف جوي بمنطقة (شولجراه) بإقليم بلخ، لافتة إلى أن القوات الخاصة دمرت سيارة مفخخة لـ"طالبان" خلال عملية منفصلة بمنطقة شيمتال بالإقليم.
ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن، فيما تستهدف القوات الأفغانية عناصر حركة "طالبان"، ردًا على هجمات الحركة في البلاد.


أفغانستان

القوات الأفغانية

طالبان

حركة طالبان

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