انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج ضعاف السمع بالدقهلية أول سبتمبر

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لعلاج ضعاف السمع من الأطفال المواليد أول سبتمبر القادم.

وأكد محافظ الدقهلية، أن مبادرة الرئيس تأتى فى إطار حرصه على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية التى تقدمها الدولة للمواطنين، والتى تمثلت فى العديد من المبادرات المختلفة التى تغطى كافة جوانب الرعاية الصحية للمواطنين بمختلف أعمارهم والتى كان منها مبادرة الكشف عن فيرس c والأمراض الغير سارية.

وأضاف محافظ الدقهلية على أنه إيمانا بضرورة البناء من القاعدة وفى ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بالأطفال والشباب والمواطن المصرى فقد تم إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن فقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة والتى ستبدأ فى الأول من شهر سبتمبر القادم.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير كافة احتياجات الأطفال الذين يثبت حاجتهم لإجراء جراحات أو تلقى علاج بالمجان وإجراء متابعات دورية للحالات التى تم علاجها حتى سن العامين للتعرف على مدى استجابتهم للعلاج ولإجراء المتابعة والصيانة اللازمة للقوقعة فى الحالات التى تمت زراعتها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة تجهيز 140 وحدة صحية بكافة المدن والمراكز والقرى بنطاق المحافظة وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة وشملت أجهزة قياس درجات السمع المواليد لتحديد احتياجهم إلى علاج أو زرع قوقعة فى السن المناسب من عدمه، وأضاف أنه تم تدريب 300 فرد من الأطقم الطبية من أطباء وممرضين لتطوير مستوى العاملين على تقديم الخدمة.