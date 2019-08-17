اليوم السابع.. السيسى: أى أرض تم الاستيلاء عليها مش هاسيبها لحد

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها الرسائل القوية والحاسمة التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب.

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الرئيس يتكلم بحسم فى افتتاح 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان بقاعدة محمد نجيب: أنا ضد الفوضى والإهمال واللا دولة.. مش هنسيب حد ياخد حاجة مش بتاعته.. محدش يقدر ياخد جنيه يحطه فى جيبه واللى يعمل كده ملوش مكان بينا.. وكل الناس فى مصر أهلى وإخواتى

السيسى: أى أرض تم الاستيلاء عليها مش هاسيبها لحد.. الأراضى اللى تم الاستيلاء عليها هاخد فلوسها كاش.. والمفروض إن مفيش محافظ يسيب متر أرض لأى حد.. لازم نعمل ضبط لآليات السوق.. وننسق مع رجال الأعمال لأنه يهمنا أن يكون فيه توازن فى كلامنا وتعاملنا مع السوق

مدير شركة إسبانية: ما يحدث فى مصر معجزة

مدير جهاز الخدمة الوطنية: نستهدف تحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى.. و «الوطنية للزراعات المحمية »: أكبر مشروع زراعى بالصعيد على 62 ألف فدان.. ومشروع الزراعات المحمية بالصعيد بتكلفة 70 مليار جنيه يوفر 250 ألف فرصة عمل

3 قرارات رئاسية لصالح قناة السويس.. الفريق أسامة ربيع رئيسا للهيئة.. مميش مستشارا لرئيس الجمهورية للموانئ البحرية.. يحيى زكي رئيسا للمنطقة الاقتصادية

مدبولى: مصر ستظل دائما داعمة لأشقائها السودانيين

مدير التأمين الصحي الشامل: تسجيل 310 آلاف مواطن يمثلون 86 ألف أسرة



