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اليابان: شينزو آبى يدرس إجراء تعديل وزارى واسع على حكومته منتصف سبتمبر

السبت، 17 أغسطس 2019 04:55 م
اليابان: شينزو آبى يدرس إجراء تعديل وزارى واسع على حكومته منتصف سبتمبر شينزو آبى رئيس وزراء اليابان والرئيس الأمريكى
طوكيو /أ ش أ/

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كشفت مصادر فى الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء شينزو آبى ينظر فى إجراء تعديل وزارى واسع النطاق فى حكومته، وكذلك فى قيادة الحزب الليبرالى الديمقراطي، ومن المرجح أن يجريها فى منتصف سبتمبر القادم؛ بهدف الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة تحديات سياسية هامة بينها التعديلات الدستورية.

وأشارت صحيفة "ذا مانيتشي" اليابانية على موقعها الإلكتروني، نقلا عن مصادر مطلعة، لم تسمها، إلى أن آخر تعديل جرى فى أكتوبر الماضى تضمن تعيين مشرعين ممن لعبوا أدوارا كبيرة فى حملة إعادة انتخاب شينزو آبى لثالث مدة كرئيس للحزب الليبرالى الديمقراطى ورئيس للوزراء الشهر الماضي، مضيفة أن هذه المرة يأمل آبى تشكيل فريق يساعده على تحقيق أهدافه التى تتضمن تعديل الدستور خلال آخر مدة حكم مسموحة له.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومى بارز، لم تسمه، أن "العديد (من المسؤولين) يتوقعون أن يتم استبدالهم خلال التعديل الوزاري.

 


اليابان

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شينزو آبى

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