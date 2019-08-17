القوى العاملة: اعتماد 3292 عقد عمل وشهادات استمرارية للمصريين بالإمارات

كتب محمود راغب

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، اعتمد 2442 عقد عمل وشهادة استمرارية، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد 850 تأشيرة عمل، بالإضافة إلى تفويض لـشركة إلحاق عمالة بجلب 60 فرصة عمل لعمالة مصرية، وتوفير 18 فرصة عمل داخلية لعمالة مصرية من قبل المكتب، وذلك خلال شهر يوليو 2019.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إنه بالتواصل مع المستشار العمالى بأبوظبى ياسر أحمد عيد، حول إجمالى المستحقات المالية المحصلة من حل شكاوى العمال المصريين بالإمارات، أشار إلى أنه تم تحصل 10 آلاف و719 درهماً اماراتياً أى ما يوازى 48 ألفاً و342 جنيها مصرى تقريبا .

وأوضح أن مكتب التمثيل العمالى بأبو ظبى تلقى 21 شكوى من العمال المصريين تم حل 8 شكاوى منها بالطرق الودية، وإحالة شكوى واحدة للقضاء، ومازالت هناك 12 شكاوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن الرد على أكثر من 500 استفسارا من خلال المكتب مباشرة، وعمل 5 زيارات ميدانية لعدد من المنشآت والمصالح الحكومية لحل شكاوى المصريين بها، فضلا عن اللقاءات مع ممثلى الجالية المصرية، لحل عدد المشاكل التى تصادف العمالية المصرية.

ويقوم المستشار العمالى بالتواجد بصفة دائمة يوم الثلاثاء من كل اسبوع بمقر القنصلية العامة بدبى لممارسة العمل وحل الشكاوى العمالية والتواجد مع العمالة المصرية بالإمارة، واستقبال مئات الاستفسارات وحل الشكاوى العمالية سواء تليفونيا أو بصفة شخصية، فضلا عن عمل زيارات للمستشفيات وخاصة حالات الإصابة للعمالة المصرية.