سوبر كورة
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2019 01:26 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

العثور على 1700 قنبلة فى قلعة تاريخية بمدينة كيرتش الروسية

السبت، 17 أغسطس 2019 05:05 م
العثور على 1700 قنبلة فى قلعة تاريخية بمدينة كيرتش الروسية عناصر من الجيش الروسى
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثرت الأجهزة الأمنية الروسية ، اليوم السبت ، على مستودع للذخيرة ، فى قلعة تاريخية بمدينة كيرتش الواقعة فى شبه جزيرة القرم غرب روسيا، وذلك خلال عمليات البحث عن الألغام.

وقال مصدر فى مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه تم العثور على 1700 قنبلة انشطارية تزن كل منها 2.5 كيلو جرام ، علاوة على قنبلة جوية واحدة شديدة الانفجار تزن 100 كجم كانت فى مستودع للذخيرة من زمن الحرب الوطنية العظمى، موضحا أنه تم نقل هذه الذخيرة بأمان إلى ساحة خاصة وتفجيرها.

وكانت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، قد أعلنت فى مارس الماضى العثور فى شبه جزيرة القرم، على قنبلة جوية تزن 500 كيلوجرام، من مخلفات الحرب الوطنية العظمى، حيث تم اكتشافها فى البحر على بعد 250 مترا من الساحل، وتم كذلك التخلص منها.

 


1700 قنبلة

قلعة تاريخية

مدينة كيرتش الروسية

روسيا

أخبار روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: اليوم آخر فرصة لتنسيق الشهادات المعادلة العربية

التعليم العالى: اليوم آخر فرصة لتنسيق الشهادات المعادلة العربية

تعرف على أبرز 5 معلومات عن "عيد العلم" الذى تحتفل به مصر اليوم

تعرف على أبرز 5 معلومات عن "عيد العلم" الذى تحتفل به مصر اليوم

استطلاع عن انتخابات رئاسة تونس..الزبيدى الأول ومرشح الإخوان بالمركز الخامس

استطلاع عن انتخابات رئاسة تونس..الزبيدى الأول ومرشح الإخوان بالمركز الخامس

التعليم العالى: الضبطية القضائية تغلق 176 كيانًا تعليميًا وهميًا حتى الآن

التعليم العالى: الضبطية القضائية تغلق 176 كيانًا تعليميًا وهميًا حتى الآن

الممثل الأيسلندى "ذا ماونتن" داخل سيارة "متر × متر"

الممثل الأيسلندى "ذا ماونتن" داخل سيارة "متر × متر"

بيراميدز يُطيح بالأهلي خارج كأس مصر

بيراميدز يُطيح بالأهلي خارج كأس مصر

شاهد.. طرد أيمن أشرف بعد 70 دقيقة من مواجهة الأهلى وبيراميدز

شاهد.. طرد أيمن أشرف بعد 70 دقيقة من مواجهة الأهلى وبيراميدز

انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج ضعاف السمع بالدقهلية أول سبتمبر

انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج ضعاف السمع بالدقهلية أول سبتمبر

فيديو.. ايريك تراورى يتقدم بالهدف الأول لبيراميدز أمام الأهلى

فيديو.. ايريك تراورى يتقدم بالهدف الأول لبيراميدز أمام الأهلى

بعد رصد "اليوم السابع" لفضائح قنوات الإخوان.. الشرق تعلن تجديد محتواها.. توقعات بصعود مؤشر سرقة "الأفلام والمسرحيات" واستمرار المكالمات الفاضحة لمقدمى البرامج.. وأيمن نور يرفع شعار "لمعونى لازعلكوا"

بعد رصد "اليوم السابع" لفضائح قنوات الإخوان.. الشرق تعلن تجديد محتواها.. توقعات بصعود مؤشر سرقة "الأفلام والمسرحيات" واستمرار المكالمات الفاضحة لمقدمى البرامج.. وأيمن نور يرفع شعار "لمعونى لازعلكوا"

شاهد.. "كوبرى شوارع" من على معلول للومالا فى مباراة الأهلى وبيراميدز

شاهد.. "كوبرى شوارع" من على معلول للومالا فى مباراة الأهلى وبيراميدز

مدير شركة إسبانية دولية: مصر ستكون مصدرا دوليا لإمداد العديد من البلدان بالغذاء

مدير شركة إسبانية دولية: مصر ستكون مصدرا دوليا لإمداد العديد من البلدان بالغذاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة