الشرطة الألمانية تخلى محطة قطارات بسبب تحذيرات من وقوع هجوم

برلين (أ ش أ)

أخلت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، قطارا فائق السرعة ومحطة قطار لفترة وجيزة بعد ورود إشارات خاطئة عن احتمالية وقوع هجوم فى القطار فى مدينة جوتينجن وسط البلاد.

وصرح متحدث باسم السكك الحديدية دويتشه بان، بأن نحو 900 راكب اضطروا إلى مغادرة القطار، الذى كان فى طريقه من ميونخ إلى هامبورج، على خلفيه تحذيرات خاطئة تسبب بها شخص مختل عقليا طبقا لتصريحات الشرطة الألمانية، التى ألقت القبض عليه أثناء قيامها بالتفتيش.

وألقى القبض على الرجل، 55 عاما، فى محطة قطارات جوتينجن وتم تسليمه إلى أطباء فى عيادة خاصة وعادت الأمور إلى طبيعتها.