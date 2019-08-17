الرئيس الأمريكى يلتقى مع رئيس "الفيفا" فى نيوجيرسى

واشنطن /أ ش أ/

استقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) جيانى إنفانتينو فى نادى الجولف الذى يمتلكه فى مدينة بدمينستر بولاية نيوجيرسي، وذلك فى ظل استعداد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2026.

وذكر مسؤول بالإدارة الأمريكية - وفقا لما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الجمعة - أن ترامب وإنفانتينو ناقشا الفوائد المالية التى قد تحصل عليها الولايات المتحدة نتيجة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان الجانبان قد ناقشا مسألة المساواة فى الأجور التى طالب بها الفريق الوطنى الأمريكى للسيدات الذى فاز بكأس العالم للسيدات الشهر الماضي.

ورفع جميع أعضاء الفريق النسائى الأمريكى البالغ عددهم 28 دعوى فى مارس ضد اتحاد كرة القدم الأمريكى متهمين الاتحاد بالتمييز فى الأجور والموارد على أساس الجنس.

يُشار إلى أن الفريق النسائى فاز بكأس العالم عامى 2015 و1999، بينما لم يحصل فريق الرجال أبداً على كأس العالم.