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الدواء فيه سم قاتل.. أخطاء ترتكب عند تناول الأدوية قد تكلفك حياتك.. احذرها

السبت، 17 أغسطس 2019 08:00 م
الدواء فيه سم قاتل.. أخطاء ترتكب عند تناول الأدوية قد تكلفك حياتك.. احذرها تناول الادوية
كتبت هند عادل

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الاستخدام الخاطئ للأدوية قد يكون خطرا داهما على صحة وحياة المريض، فبدلا من أن يتخلص المريض من آلامه بتناول الدواء تزداد مشاكله الصحية، والسبب جرعات خاطئة أو سوء الاستخدام، ويجب قبل تناول أى أدوية قراءة النشرة الطبية الخاصة بها لمعرفة الآثار الجانبية لها وأيضا الالتزام بالجرعة المحددة من جانب الطبيب للوقاية من خطورة الأخطاء الدوائية .

ووفقا لموقع "مايو كلينك" فإن أبرز الأخطاء الدوائية هى تناول عده أدوية مع بعضها يكون لها آثار تفاعليه وآثار جانبية تؤذى صحة المريض نتيجة لتفاعلات دوائية ضارة يمكن الوقاية منهابتجنب أخذ الأدوية مع بعضها.

أيضا من أكثر الأخطاء شيوعا هى الإفراط فى تناول المسكنات دون وصفة الطبيب ما يسبب تلف الكبد والكلى .

ومن أخطر الأخطاء الدوائية التى قد تهدد الحياة هى تناول أدوية لعلاج الاكتئاب مع أدوية للصداع النصفى، فكل من تلك الأدوية تؤثر على مستويات مادة كيميائية فى الدماغ تسمى السيروتونين، قد يؤدى تناولهم معا إلى حالة تهدد الحياة تعرف باسم متلازمة السيروتونين أبرز أعراضها الارتباك والتهيج وضربات القلب السريعة وزيادة درجة حرارة الجسم.

 

هناك أخطاء دوائية شائعة يجب تجنبها وهى:

 -الخلط بين قطرات العين وقطرات الأذن.

- مضغ ما يجب عدم مضغه، فبعض الأدوية يجب عدم مضغها أو تقسيمها أو سحقها، حيث قد يؤدى ذلك إلى تغيير طريقة امتصاص الجسم لها.

- لا تقسم الأقراص إذا لم يخبرك الطبيب أو الصيدلى بسلامة ذلك، فبعض الأدوية يجب ألا تُقسم لأنها تكون مغطاة خصوصًا لتصبح طويلة المفعول أو لحماية المعدة.

- استخدام ملعقة خاطئة، فالملاعق التى نستخدمها فى تناول الطعام ليست ملاعق قياس. وللحصول على جرعة دقيقة يجب استخدم محقنة فموية أو مكيال الجرعات الذى يأتى مع الدواء.

- تخزن الأدوية فى عبواتها الأصلية ذات الملصق.


الدواء

تناول الدواء

اخطاء عند تناول الدواء

الاثار الجانبيه للادويه

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