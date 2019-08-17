الجارديان: انقسامات الأحزاب البريطانية تهدد بوقف خطة بريكست بدون اتفاق

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الانقسامات في التحالف الحزبى الرافض لخروج المملكة المتحدة بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبى تهدد بتعطيل الخطط الرامية لوقف الخروج بدون صفقة، حيث استبعد المحافظون ونواب مستقلون خطط الدعم التي توسط فيها زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين.

وتعمّق الخلاف بين الديمقراطيين الأحرار والعمال ، بعد أن حث عمدة لندن ، صادق خان ، زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار ، جو سوينسون ، على إعادة النظر بجدية في عرض كوربين لرئاسة حكومة مؤقتة لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وطالب فينس كيبل زعيم الديمقراطيين الأحرار السابق، كوربين بتعيين شخصية يمكنها توحيد الصف يمكن أن يدعمها إذا فشلت خطته.

تلاشت آمال كوربين في تشكيل حكومة وحدة أمس الجمعة ، حيث استبعد عدد من المحافظين البارزين الذين يعملون على إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى أي آلية لوضع زعيم حزب العمال في المرتبة العاشرة.

وقال دومينيك جريف ، الذي اقترح سابقًا أنه يمكن أن يصوت ضد الحكومة في تصويت بالثقة ، إنه لن يذهب إلى حد تسهيل حكومة كوربين. وقال: "جيريمي كوربين ، لسوء الحظ ، شخصية مثيرة للخلاف بشدة ، وفي محاولة لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة ، ليس هدفي هو مساعدته في داونينج ستريت".

في آخر محاولة لإقناع النواب المترددين بخطة حزب العمال ، كتبت خان إلى سوينسون قائلا إن خطتها لوضع نائب من حزب المحافظين أو حزب العمال على رأس حكومة وحدة ليس قابلا للتطبيق.

وكتب في رسالة أطلعت عليها "الجارديان"، أنه مع "إصرار الديمقراطيين الأحرار المستمر على أن جيريمي كوربين لا يمكن أن يقود حكومة الوحدة المحتملة يعد الآن أكبر عقبة أمام وقف الخروج بدون اتفاق".