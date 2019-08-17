سوبر كورة
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2019 01:38 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم ترصد 5 حالات غش بالمحمول فى امتحان العربى للثانوية العامة دور ثان

السبت، 17 أغسطس 2019 02:51 م
التعليم ترصد 5 حالات غش بالمحمول فى امتحان العربى للثانوية العامة دور ثان طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2018/2019، حيث أدى 5218 طالبا/طالبة امتحان مادة اللغة العربية، وفى الفترة الثانية أدى 1382 طالب/طالبة الامتحان فى مادة التربية الدينية (الإسلامية - المسيحية) فى 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

 

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثانى فى مادة اللغة العربية بإجمالى عدد 3 طلاب/ طالبات.

 

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول للدور الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

 

وأضاف عبد الحكم، أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 5 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى بعد بدء الامتحان، وذلك فى محافظة أسيوط "إدارة ديروط التعليمية"، وفى محافظة الشرقية "إدارة غرب الزقازيق التعليمية"، وحالتين فى محافظة سوهاج "إدارة دار السلام التعليمية، وإدارة الواسطى التعليمية"، وفى محافظة الغربية "إدارة غرب المحلة التعليمية"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

 

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 18/8/2019 سوف يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادتى اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1334 طالب/ طالبة، والتربية الوطنية بإجمالى 615 طالبا/ طالبة بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة اللغة العربية (الورقة الثانية) بإجمالى عدد 3 طلاب، وفى التربية الوطنية بإجمالى عدد 1 طالب.


التربية والتعليم

للثانوية العامة

للغش الالكترونى

امتحان اللغة العربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على أهداف قانون صندوق ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة للبرلمان

تعرف على أهداف قانون صندوق ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة للبرلمان

التعليم العالى: اليوم آخر فرصة لتنسيق الشهادات المعادلة العربية

التعليم العالى: اليوم آخر فرصة لتنسيق الشهادات المعادلة العربية

تعرف على أبرز 5 معلومات عن "عيد العلم" الذى تحتفل به مصر اليوم

تعرف على أبرز 5 معلومات عن "عيد العلم" الذى تحتفل به مصر اليوم

استطلاع عن انتخابات رئاسة تونس..الزبيدى الأول ومرشح الإخوان بالمركز الخامس

استطلاع عن انتخابات رئاسة تونس..الزبيدى الأول ومرشح الإخوان بالمركز الخامس

التعليم العالى: الضبطية القضائية تغلق 176 كيانًا تعليميًا وهميًا حتى الآن

التعليم العالى: الضبطية القضائية تغلق 176 كيانًا تعليميًا وهميًا حتى الآن

الممثل الأيسلندى "ذا ماونتن" داخل سيارة "متر × متر"

الممثل الأيسلندى "ذا ماونتن" داخل سيارة "متر × متر"

بيراميدز يُطيح بالأهلي خارج كأس مصر

بيراميدز يُطيح بالأهلي خارج كأس مصر

شاهد.. طرد أيمن أشرف بعد 70 دقيقة من مواجهة الأهلى وبيراميدز

شاهد.. طرد أيمن أشرف بعد 70 دقيقة من مواجهة الأهلى وبيراميدز

انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج ضعاف السمع بالدقهلية أول سبتمبر

انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج ضعاف السمع بالدقهلية أول سبتمبر

فيديو.. ايريك تراورى يتقدم بالهدف الأول لبيراميدز أمام الأهلى

فيديو.. ايريك تراورى يتقدم بالهدف الأول لبيراميدز أمام الأهلى

بعد رصد "اليوم السابع" لفضائح قنوات الإخوان.. الشرق تعلن تجديد محتواها.. توقعات بصعود مؤشر سرقة "الأفلام والمسرحيات" واستمرار المكالمات الفاضحة لمقدمى البرامج.. وأيمن نور يرفع شعار "لمعونى لازعلكوا"

بعد رصد "اليوم السابع" لفضائح قنوات الإخوان.. الشرق تعلن تجديد محتواها.. توقعات بصعود مؤشر سرقة "الأفلام والمسرحيات" واستمرار المكالمات الفاضحة لمقدمى البرامج.. وأيمن نور يرفع شعار "لمعونى لازعلكوا"

شاهد.. "كوبرى شوارع" من على معلول للومالا فى مباراة الأهلى وبيراميدز

شاهد.. "كوبرى شوارع" من على معلول للومالا فى مباراة الأهلى وبيراميدز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة