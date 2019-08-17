التعليم ترصد 5 حالات غش بالمحمول فى امتحان العربى للثانوية العامة دور ثان

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2018/2019، حيث أدى 5218 طالبا/طالبة امتحان مادة اللغة العربية، وفى الفترة الثانية أدى 1382 طالب/طالبة الامتحان فى مادة التربية الدينية (الإسلامية - المسيحية) فى 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثانى فى مادة اللغة العربية بإجمالى عدد 3 طلاب/ طالبات.

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول للدور الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم، أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 5 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى بعد بدء الامتحان، وذلك فى محافظة أسيوط "إدارة ديروط التعليمية"، وفى محافظة الشرقية "إدارة غرب الزقازيق التعليمية"، وحالتين فى محافظة سوهاج "إدارة دار السلام التعليمية، وإدارة الواسطى التعليمية"، وفى محافظة الغربية "إدارة غرب المحلة التعليمية"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 18/8/2019 سوف يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادتى اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1334 طالب/ طالبة، والتربية الوطنية بإجمالى 615 طالبا/ طالبة بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة اللغة العربية (الورقة الثانية) بإجمالى عدد 3 طلاب، وفى التربية الوطنية بإجمالى عدد 1 طالب.