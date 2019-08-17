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البابا تواضروس يتمم رهبنة 24 أخت جديدة بدير الأمير تادرس بحارة الروم.. صور

السبت، 17 أغسطس 2019 07:13 م
البابا تواضروس يتمم رهبنة 24 أخت جديدة بدير الأمير تادرس بحارة الروم.. صور البابا تواضروس يتمم طقس رهبنة 24 أخت جديدة
سارة علام

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تمم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم طقس الرهبنة لأربع وعشرين من طالبات الرهبنة بدير الأمير تادرس بحارة الروم.

 

وشارك فى الصلوات الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري.

 

شهدت وشاركت فى صلوات الرهبنة إلى جانب مجمع راهبات الدير رئيسات أديرة للراهبات.

 

كان العام الماضى قد شهد قرارات كنسية تقضى بوقف قبول رهبان جدد بالأديرة ضمن القرارات المعروفة باسم قرارات ضبط الرهبنة التى قررتها الكنيسة عقب مقتل الأنبا ابيفانيوس بدير أبو مقار، إذ انتهى سريان القرار مطلع أغسطس الجارى.

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اليوم السابع بلس

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