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احذرى.. حمالة الأطفال خطر على رضيعك وتعرضه للاختناق

السبت، 17 أغسطس 2019 07:30 م
احذرى.. حمالة الأطفال خطر على رضيعك وتعرضه للاختناق حماله الأطفال
كتبت هند عادل

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تلجأ الكثير من الأمهات لاستخدام حمالة الأطفال لتخفيف عبء حمل الطفل خلال تواجدها خارج المنزل، ولكنها قد تسبب خطورة بالغة على صحة الطفل قد تصل إلى الاختناق والتأثير على عضلاته الضعيفة.

ووفقا لموقع " mayoclinic" فيمكن أن تكون حمالة الأطفال آمنة إذا اتبعت الأم إرشادات السلامة، لكنها فى الحقيقة تعرض الرضيع خاصة الأقل من 4 أشهر إلى خطر الاختناق.

حماله الأطفال
حماله الأطفال

فالأطفال يتميزون بعضلات عنق ضعيفة ولا يمكنهم التحكم فى رؤوسهم خلال الأشهر القليلة الأولى بعد الولادة، وفى حاله ضغط قماش حمالة الطفل أو ضغط جسد الأم على أنف الطفل وفمه فربما لا يستطيع الطفل التنفس مما يعرضه إلى الاختناق سريعا، كما يمكن لحمالة الطفل أن تبقيه متقوسًا، مما يجعل التنفس صعبًا على الطفل.

- يجب على كل أم أن تلجأ لاستخدام حمالة الطفل، واتباع العديد من إرشادات السلامة المهمة لصحة الرضيع أهمها التأكد من الحد الأدنى لوزن الطفل فى حمالة الأطفال قبل وضع الطفل فيها.

- ضرورة المحافظة على قنوات الهواء للوصول للطفل بلا معوقات قد تؤثر على وصول الهواء إليه.

- يجب ألا تغطى حمالة الأطفال وجسد الأم وجه الطفل.

- توخى الحذر عند الانحناء للمساعدة فى الحفاظ على استقرار الطفلك بأمان فى الحمالة.


حماله الاطفال

خطوره حماله الاطفال

اختناق الاطفال

شروط السلامه لاستخدام حماله الاطفال

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