سوبر كورة
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2019 02:02 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إصابة 17 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الداخلة

السبت، 17 أغسطس 2019 06:31 م
إصابة 17 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الداخلة إسعاف - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 17 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الداخلة غرب الموهوب بمحافظة الوادى الجديد، وتم الدفع بسبع سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الداخلة غرب الموهوب.

أسفر الحادث عن إصابة كل من شكرى إمام سيد 45 سنة وهند امين احمد 29 سنة ونصره عبد الله حسين 55 سنة وهبه اميم احمد 35 سنة وشكرى أمام شكرى 13 سنة وجنا امام شكرى 10 سنوات واحمد امام شكرى 4 سنوات وادم عمر اسماعيل 3 سنوات ومؤمن عادل شعبان 10 سنوات واحمد عيد سنوسى 33 سنة وعمرو عادل شعبان 15 سنة وصباح محمد سنوسى 50 سنة اشتباه كسر باليد اليمنى ونفيسه محمد سنوسى 45 سنة وصفاء محمد سنوسى 39 سنة واسماء يوسف مبارز 28 سنة ورضوى إبراهيم عيد سنوسى 20 سنة وروان إبراهيم عيد سنوسى 15 سنة.

 وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


حوادث الوادى الجديد

انقلاب ميكروباص بالداخلة

طريق الداخلة غرب الموهوب

تصادم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. عودة حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظات القاهرة والمنوفية والإسماعيلية

اليوم.. عودة حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظات القاهرة والمنوفية والإسماعيلية

تعرف على أهداف قانون صندوق ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة للبرلمان

تعرف على أهداف قانون صندوق ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة للبرلمان

التعليم العالى: اليوم آخر فرصة لتنسيق الشهادات المعادلة العربية

التعليم العالى: اليوم آخر فرصة لتنسيق الشهادات المعادلة العربية

تعرف على أبرز 5 معلومات عن "عيد العلم" الذى تحتفل به مصر اليوم

تعرف على أبرز 5 معلومات عن "عيد العلم" الذى تحتفل به مصر اليوم

استطلاع عن انتخابات رئاسة تونس..الزبيدى الأول ومرشح الإخوان بالمركز الخامس

استطلاع عن انتخابات رئاسة تونس..الزبيدى الأول ومرشح الإخوان بالمركز الخامس

التعليم العالى: الضبطية القضائية تغلق 176 كيانًا تعليميًا وهميًا حتى الآن

التعليم العالى: الضبطية القضائية تغلق 176 كيانًا تعليميًا وهميًا حتى الآن

الممثل الأيسلندى "ذا ماونتن" داخل سيارة "متر × متر"

الممثل الأيسلندى "ذا ماونتن" داخل سيارة "متر × متر"

بيراميدز يُطيح بالأهلي خارج كأس مصر

بيراميدز يُطيح بالأهلي خارج كأس مصر

شاهد.. طرد أيمن أشرف بعد 70 دقيقة من مواجهة الأهلى وبيراميدز

شاهد.. طرد أيمن أشرف بعد 70 دقيقة من مواجهة الأهلى وبيراميدز

انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج ضعاف السمع بالدقهلية أول سبتمبر

انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج ضعاف السمع بالدقهلية أول سبتمبر

فيديو.. ايريك تراورى يتقدم بالهدف الأول لبيراميدز أمام الأهلى

فيديو.. ايريك تراورى يتقدم بالهدف الأول لبيراميدز أمام الأهلى

بعد رصد "اليوم السابع" لفضائح قنوات الإخوان.. الشرق تعلن تجديد محتواها.. توقعات بصعود مؤشر سرقة "الأفلام والمسرحيات" واستمرار المكالمات الفاضحة لمقدمى البرامج.. وأيمن نور يرفع شعار "لمعونى لازعلكوا"

بعد رصد "اليوم السابع" لفضائح قنوات الإخوان.. الشرق تعلن تجديد محتواها.. توقعات بصعود مؤشر سرقة "الأفلام والمسرحيات" واستمرار المكالمات الفاضحة لمقدمى البرامج.. وأيمن نور يرفع شعار "لمعونى لازعلكوا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة