إصابة 17 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الداخلة

كتب فريق المحافظات

أصيب 17 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الداخلة غرب الموهوب بمحافظة الوادى الجديد، وتم الدفع بسبع سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الداخلة غرب الموهوب.

أسفر الحادث عن إصابة كل من شكرى إمام سيد 45 سنة وهند امين احمد 29 سنة ونصره عبد الله حسين 55 سنة وهبه اميم احمد 35 سنة وشكرى أمام شكرى 13 سنة وجنا امام شكرى 10 سنوات واحمد امام شكرى 4 سنوات وادم عمر اسماعيل 3 سنوات ومؤمن عادل شعبان 10 سنوات واحمد عيد سنوسى 33 سنة وعمرو عادل شعبان 15 سنة وصباح محمد سنوسى 50 سنة اشتباه كسر باليد اليمنى ونفيسه محمد سنوسى 45 سنة وصفاء محمد سنوسى 39 سنة واسماء يوسف مبارز 28 سنة ورضوى إبراهيم عيد سنوسى 20 سنة وروان إبراهيم عيد سنوسى 15 سنة.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.