أمن القليوبية يضبط المتهم بقتل فكهانى ويتحفظ على السلاح النارى

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قبل قليل القبض علي المتهم بقتل فكهانى بقرية جمجمرة الجديدة التابعة لمركز بنها عقب إصابته بطلقات نارية اطلقها صوبه فأرداه قتيلا وسط ذهول وصرخات المارة، وذلك لخلافات قديمة بينهما.

وكان مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز، تلقى بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها بمصرع فكهانى يدعى " خ " بالقرية سالفة الذكر على يد مسجل خطر إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات سابقة فاطلق المسجل الرصاص من سلاحا بحوزته فسقط المجنى عليه غارقا فى دمائه وتوفى فى الحال.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية حضور المتهم ع.م وشهرته أورما "مسجل خطر" إلى الكوبرى بصحبة آخرين حيث مكان جلوس المجنى عليه بعربة لبيع الفاكهة لوجود خلافات بينهما فقابله ونشبت بينهما مشادة كلامية فقام المتهم بإطلاق الأعيره النارية بشكل عشوائى مما أصاب الفكهانى بعدة طلقات أدت إلى وفاته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى قررت ندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.