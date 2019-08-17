أمريكا تأمر باحتجاز الناقلة الإيرانية وجبل طارق تلقى المسئولية على القضاء

رويترز

أصدرت الولايات المتحدة أمرا باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية التى احتُجزت فى خضم الأزمة بين طهران والغرب وذلك فى محاولة أخيرة لمنع السفينة من مغادرة جبل طارق.

ولدى سؤاله أمس الجمعة عن التدخل الأمريكى، رد فابيان بيكاردو رئيس وزراء منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا بقول إن الأمر بيد المحكمة العليا لجبل طارق. وأضاف "قد يرجع الأمر قطعا إلى المحكمة".

ونقلت صحيفة (جبل طارق كرونيكل) عن مصدر لم تذكر اسمه قوله إن من غير المرجح أن تبحر السفينة قبل يوم الأحد. وأضاف المصدر أن الناقلة بانتظار وصول 6 أفراد طاقم جدد منهم القبطان.

وكانت البحرية الملكية البريطانية احتجزت الناقلة جريس 1 فى مضيق جبل طارق فى 4 يوليو للاشتباه بانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبى بنقلها النفط إلى سوريا.

ورفعت جبل طارق الحظر على هذه السفينة يوم الخميس بعدما قال بيكاردو إنه حصل على تعهدات مكتوبة من طهران بأن الشحنة لن تصل إلى سوريا.