أغنى رجل بآسيا يجهز أبناءه لتسليمهم إمبراطورية بقيمة 50 مليار دولار

وكالات

يؤهل رجل الأعمال الهندى موكيش أمبانى، المصنف فى عام 2018 بأنه أغنى شخص فى آسيا، أبناءه الثلاثة لتسلم وإدارة ثروة تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار.

ويخطط أمبانى البالغ من العمر 62 عامًا، لتحقيق المزيد من أحلامه وطموحاته التى لا تنتهى، بتنويع مصادر ثروته الكبيرة لاقتحام مجال التجارة الإلكترونية.

ولم يعد يكتفى بنجاحه الشخصى بل بدأ تجهيز أبنائه الثلاثة، لمشاركته فى إدارة إمبراطوريته الاقتصادية الكبيرة، ليكونوا مؤهلين لوراثة الثروة الطائلة، وفقًا لتقرير وكالة بلومبرج.