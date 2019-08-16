وسائل إعلام فرنسية ماكرون وساركوزى يحرصان على إظهار قوة علاقة الصداقة

كتب: أحمد علوى

قالت وسائل الإعلام الفرنسية، أن الرئيسين الفرنسيين الحالى إيمانويل ماكرون ، والسابق نيكولا ساركوزى، يتعمدان إظهار قربهما وقوة علاقتهما، سواء كانت مشاعرهما صادقة أو كاذبة، كما أنهما يتقابلان دوما فى أماكن أكثر خصوصية.

وعلقت وسائل الإعلام أن خلال احياء ذكرى إنزال بروفانس، تبادل الزعيمان الابتسامات والمصافحات، حيث أظهر إيمانويل ماكرون ونيكولا ساركوزى مرة أخرى علاقة حميمة وودية فى منطقة سان رافاييل، فى مناسبة تلك الذكرى.

وفقًا لقناة BFMTV الفرنسية وصحيفة لو باريزيان، تناول الرئيس السابق الغداء مع رئيس الدولة والزعماء الإيفواريين والغينيين ، ألاسان واتارا وألفا كوندى ، بينما لم يحضر فرانسوا هولاند ضيفًا.

وأشارت الجريدة ، إلى منذ وصوله إلى الاليزيه ، يحتفظ إيمانويل ماكرون بعلاقته مع نيكولا ساركوزى ولا يفوت الزعيمان الاحتفالات الرسمية لرؤية بعضهما البعض وإظهار قربهما، صادقًا أو محسوبًا.