سوبر كورة
Ads
السبت، 17 أغسطس 2019 03:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بعد مشاهدتهم فى ذكرى إنزال بروفانس..

وسائل إعلام فرنسية ماكرون وساركوزى يحرصان على إظهار قوة علاقة الصداقة

الجمعة، 16 أغسطس 2019 08:08 م
وسائل إعلام فرنسية ماكرون وساركوزى يحرصان على إظهار قوة علاقة الصداقة ماكرون
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وسائل الإعلام الفرنسية، أن الرئيسين الفرنسيين الحالى إيمانويل ماكرون ، والسابق نيكولا ساركوزى، يتعمدان إظهار قربهما وقوة علاقتهما، سواء كانت مشاعرهما صادقة أو كاذبة، كما أنهما يتقابلان دوما فى أماكن أكثر خصوصية.

وعلقت وسائل الإعلام أن خلال احياء ذكرى إنزال بروفانس، تبادل الزعيمان الابتسامات والمصافحات، حيث أظهر إيمانويل ماكرون ونيكولا ساركوزى مرة أخرى علاقة حميمة وودية فى منطقة سان رافاييل، فى مناسبة تلك الذكرى.

وفقًا لقناة BFMTV الفرنسية وصحيفة لو باريزيان، تناول الرئيس السابق الغداء مع رئيس الدولة والزعماء الإيفواريين والغينيين ، ألاسان واتارا وألفا كوندى ، بينما لم يحضر فرانسوا هولاند ضيفًا.

وأشارت الجريدة ، إلى منذ وصوله إلى الاليزيه ، يحتفظ إيمانويل ماكرون بعلاقته مع نيكولا ساركوزى ولا يفوت الزعيمان الاحتفالات الرسمية لرؤية بعضهما البعض وإظهار قربهما، صادقًا أو محسوبًا.

 


فرنسا

ماكرون

ساركوزى

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات وأمن الدولة الخاصة بمعاقبة الأحداث

تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات وأمن الدولة الخاصة بمعاقبة الأحداث

بعد مرور 59 عاما على إنشائه.. السد العالى مازال شبابا و"الرى" تجرى أعمالا لتطويره

بعد مرور 59 عاما على إنشائه.. السد العالى مازال شبابا و"الرى" تجرى أعمالا لتطويره

5 مواد فى قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضى بتحضير الدعوى والوساطة

5 مواد فى قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضى بتحضير الدعوى والوساطة

خطوة بخطوة.. إزاى تبعت شكوتك على تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء

خطوة بخطوة.. إزاى تبعت شكوتك على تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء

احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك للحبس والغرامة

احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك للحبس والغرامة

تأكيداً لـ"اليوم السابع".. مرتضى منصور يعلن تعيين "ميتشو" مديراً فنياً للزمالك

تأكيداً لـ"اليوم السابع".. مرتضى منصور يعلن تعيين "ميتشو" مديراً فنياً للزمالك

زحل يزين ليالى المساء ويظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية حتى نهاية أغسطس

زحل يزين ليالى المساء ويظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية حتى نهاية أغسطس

جريمة تاريخية للإخوان.. تورط الجماعة فى حادث المنشية للسيطرة على الحكم

جريمة تاريخية للإخوان.. تورط الجماعة فى حادث المنشية للسيطرة على الحكم

لطلاب الثانوية العامة دور ثان.. تعرف على محظورات وضوابط الامتحان × 8 معلومات

لطلاب الثانوية العامة دور ثان.. تعرف على محظورات وضوابط الامتحان × 8 معلومات

إيداع المذكرات والدفاع إلكترونيًا أمام المحاكم الاقتصادية.. تعرف على التفاصيل

إيداع المذكرات والدفاع إلكترونيًا أمام المحاكم الاقتصادية.. تعرف على التفاصيل

أبرز 10 تشريعات ينتظر البرلمان حسمها فى دور الانعقاد الخامس

أبرز 10 تشريعات ينتظر البرلمان حسمها فى دور الانعقاد الخامس

قبل بدء العام الدراسى الجديد.. 5 تحذيرات من التعليم للمدارس الخاصة

قبل بدء العام الدراسى الجديد.. 5 تحذيرات من التعليم للمدارس الخاصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة