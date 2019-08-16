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بـ 5 مليون يورو..

نتيجة سوء جودة سيارتها.. شركة عالمية لتأجير السيارت تلغى شراء طلبية "تيسلا"

الجمعة، 16 أغسطس 2019 10:44 م
نتيجة سوء جودة سيارتها.. شركة عالمية لتأجير السيارت تلغى شراء طلبية "تيسلا" تيسلا
كتب: أحمد علوى

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أعلنت شركة نيكست موفى الألمانية لتأجير السيارات أنها ألغت الجزء الأكبر من طلبية شراء 100 سيارة من تيسلا بقيمة 5 ملايين يورو (5.54 مليون دولار) بسبب مشاكل الجودة التى تتعلق بالطراز الثالث.

قالت نيكست موفى إنها طلبت المركبات فى عام 2018 لكنها لاقت اعتراضات على الجودة والانتهاء بعد استلام أول 15 سيارة فى ربيع هذا العام.

وقالت الشركة إنها ألغت طلب الـ85 سيارة المتبقية بعد فشلها فى التوصل إلى اتفاق مع تيسلا حول كيفية إصلاح مشاكل الجودة بما فى ذلك عيوب الطلاء والأسلاك المعيبة والخدوش على لوحة القيادة والتكثيف فى المصابيح الأمامية.

وقالت تيسلا إنها كانت بصدد إصلاح المشكلات، وأكدت أنه يمكن لأى عميل غير راض عن سيارته يمكنه إعادتها لاسترداد كامل يصل إلى سبعة أيام بعد الشراء.


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