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صور.. مظاهرات غاضبة فى كشمير بسبب قرار الهند بإلغاء الحكم الذاتى

الجمعة، 16 أغسطس 2019 06:48 م
صور.. مظاهرات غاضبة فى كشمير بسبب قرار الهند بإلغاء الحكم الذاتى مظاهرات غاضبة فى كشمير
كتب وكالات

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تظاهر آلاف الأشخاص عقب انتهاء صلاة الجمعة فى كشمير، ولوح الكثير منهم بأعلام كشمير، يأتى ذلك على خلفية قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لشطر كشمير الخاضع لسيطرتها، إلى جانب قطع الاتصالات وفرض قيود على الحركة، وتسبب ذلك فى غضب فى باكستان التى ردت بقطع روابط التجارة والنقل وطرد مبعوث الهند، وأبرزت وكالة رويترز صورا للمتظاهرين الذين حملوا لافتات تقول "كشمير تحترق"،

وفى السياق ذاته، علقت سلطات السكك الحديد الهندية، رحلات خط سكك حديد "ثار إكسبريس" الذى يربط بين مدينة جودبور بولاية راجستان الهندية ومدينة كراتشى الباكستانية، وسط تصاعد التوترات بين البلدين إقليم بشأن "كشمير" المتنازع عليه.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية، اليوم الجمعة، عن مسؤول العلاقات العامة بهيئة سكك حديد شمال غرب الهند أبهاى شارما، قوله - إنه تم تعليق الرحلة التى كان من المقرر انطلاقها اليوم، لافتا إلى إن خدمات القطار فى اتجاهى الذهاب والإياب تم تعليقها حتى صدور أوامر أخرى من هيئة السكك الحديد.

وكانت الهند أعلنت إلغاء المادة 370 من دستورها والتى تنص على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية فى نيودلهى سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات فى المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلى بالمسائل الأخرى، مشددة على أن ذلك أمر داخلى وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

فتاة ترفع لافته
فتاة ترفع لافته

 

مظاهرات غاضبة فى كشمير
مظاهرات غاضبة فى كشمير

 

نساء يشاركن فى الاحتجاج
نساء يشاركن فى الاحتجاج

 

 

 


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باكستان

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